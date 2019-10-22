Парламент Британії відмовив Джонсону у швидкому затвердженні угоди про Brexit

Парламент Великої Британії відмовився затвердити прискорений графік розгляду угоди про Brexit, запропонований урядом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Пропозицію уряду підтримали 308 депутатів, проти висловилися 322. Опозиційні депутати перед голосуванням висловилися проти розгляду "на високій швидкості".

Прем'єр Борис Джонсон запропонував дати на розгляд угоди для депутатів три дні. У вівторок в Палаті громад проєкт розглянули у другому читанні і депутати дали попередню згоду. В середу, за планом уряду, депутати мали продовжити дебати. У четвер уряд хотів, щоб депутати завершили розгляд, і провели вирішальне голосування. Потім законопроєкт мав перейти до Палати лордів.

Джонсон після голосування висловив розчарування і заявив, що "поки ЄС не прийме рішення (щодо запиту на відтермінування, - ред.), ми призупинимо цей законопроєкт".

У найближчі два дні депутати будуть проводити дебати щодо промови королеви, у п’ятницю засідання не буде.

Спікер Палати громад Джон Беркоу сказав депутатам, що технічний термін для статусу законопроєкту щодо угоди про вихід з ЄС - "в підвішеному стані".

Джонсон перед голосуванням обіцяв у разі поразки відкликати угоду і запропонувати дострокові вибори.

Як відомо, голосування за угоду мало відбутися 19 жовтня, але замість угоди депутати проголосували за поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Після цього Джонсон направив у Брюссель лист з проханням відкласти Brexit, але не підписав його. Він також відправив другий, вже підписаний лист, в якому пояснив, чому відтермінування є помилкою.