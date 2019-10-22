Парламент Британії дав попередню згоду на угоду про Brexit

Палата громад британського парламенту в другому читанні підтримала новий законопроєкт про Brexit, який грунтується на угоді про Brexit, досягнутій з Брюсселем минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За документ проголосували 329 депутатів, проти - 299. Новий законопроєкт - документ на 110 сторінках, в якому детально описується, як саме парламент повинен імплементувати угоду про Brexit у законодавство Великої Британії.

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Друге читання - це перша основна перешкода, яку законопроєкт повинен подолати на шляху до прийняття закону. Це - принципова згода парламенту на угоду, однак депутати мають надалі розглянути усі поправки.

Уряд Терези Мей дістався до тієї ж стадії, але зрештою не отримав достатньої підтримки парламенту для остаточного схвалення угоди.

Прем'єр Борис Джонсон перед голосуванням закликав депутатів підтримати законопроєкт попри їхні скарги про те, що він намагається провести його через Палату громад "на високій швидкості".

Джонсон запропонував розглянути документ за три дні і остаточно затвердити його в четвер, в іншому випадку він пообіцяв відкликати угоду і запропонувати дострокові вибори.

Як відомо, голосування за угоду мало відбутися 19 жовтня, але замість угоди депутати проголосували за поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Після цього Джонсон направив у Брюссель лист з проханням відкласти Brexit, але не підписав його. Він також відправив другий, вже підписаний лист, в якому пояснив, чому відтермінування є помилкою.