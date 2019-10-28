Масові заворушення завдали мільйонних збитків туристичній індустрії Барселони

Тиждень заворушень через ув’язнення лідерів каталонських сепаратистів завдав мільйонних збитків туристичній індустрії Барселони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Тільки наведення ладу після заворушень обійшлося місту у 3 мільйони євро. Утім, є побоювання, що фото й відео безладів, хаосу в аеропорту, сутичок з поліцією завдадуть Барселоні ще більше збитків.

За оцінками туристичної асоціації Barcelona Oberta, економічна активність в центрі міста - головним чином в секторах роздрібної торгівлі і готельного бізнесу - знизилася на 30-50% протягом тижня після оголошення вироків 14 жовтня.

Причини називають різні – або ж клієнти трималися подалі, щоб не потрапити в епіцентр насильства, або ж установи були закриті через страх пошкоджень чи грабежу.

У Барселонській асоціації рестораторів кажуть, що у районах, де відбувалися сутички, торгівля впала на близько 60%. Приблизно в 70 ресторанах також були зруйновані відкриті тераси - учасники заворушень палили стільці і парасольки на своїх барикадах, завдавши збитків майну на суму близько 2 мільйонів євро.

Деякі з найгірших заворушень сталися на Passeig de Gràcia, престижній торгової вулиці, де близько 60% продажів припадає на туристів. Там продажі упали на 30%.

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Збитків зазнали і Airbnb та інші платформи з оренди квартир для відпочинку. За даними AirDNA, що аналізує ринок короткострокової оренди, кількість бронювань протягом тижня протестів знизилась на тисячу у порівнянні з минулим роком - від 12 515 до 11 537.

Туризм складає 15% ВВП Барселони, а оборот готельного бізнесу становить близько 1,6 млрд євро. В індустрії туризму зайнято близько 100 тисяч працівників.