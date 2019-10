Барселону сколихнули заворушення у п'яту ніч протестів сепаратистів

Сотні протестувальників протистояли поліції в центрі Барселони в п'ятницю, встановлюючи вогняні барикади і кидаючи каміння в силовиків. Це був п'ятий поспіль день заворушень після ув'язнення каталонських лідерів сепаратистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Насильство відбулося після здебільшого мирної демонстрації, яка зібрала на вулицях столиці Каталонії понад півмільйона людей.

Коли настала ніч, молоді люди в масках перекрили широкий бульвар поруч із міським штабом поліції, підпаливши великі сміттєві баки та влаштувавши град із каміння, бляшанок й пляшок у бік масованих ліній силовиків.

Палаючі перешкоди та металеві бар'єри були встановлені на інших вулицях, відділення банку Banco Santander було розграбовано.

Поліція відповіла неодноразовими залпами пінних куль, димовими гранатами та сльозоточивим газом, які вкривали територію густим задушливим димом. Водомет патрулював територію, але головне його завдання - гасити полум'я, а не розганяти заворушення.

Чиновники заявили, що відбулися сутички як мінімум у чотирьох інших містечках та містах Каталонії, найбагатшому регіоні Іспанії на крайньому північному сході країни.

Чиновники з охорони здоров'я заявили, що в конфронтаціях постраждали 62 людини, зокрема 41 в Барселоні. Телебачення показало, як поліцейського відтягують колегу в непритомному стані. Його доля наразі невідома.

Right now in Rambla Catalunya, #Barcelona #BarcelonaArde pic.twitter.com/SRyAjYj7Lv