Массовые беспорядки нанесли миллионные убытки туристической индустрии Барселоны

Неделя беспорядков из-за заключения лидеров каталонских сепаратистов нанесла миллионные убытки туристической индустрии Барселоны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Только наведение порядка после протестов обошлось городу в 3 миллиона евро. Впрочем, есть опасения, что фото и видео беспорядков, хаоса в аэропорту, столкновений с полицией нанесут Барселоне еще больше убытков.

По оценкам туристической ассоциации Barcelona Oberta, экономическая активность в центре города - главным образом в секторах розничной торговли и гостиничного бизнеса – снизилась на 30-50% в течение недели после объявления приговоров 14 октября.

Причины называют разные – или же клиенты держались подальше, чтобы не попасть в эпицентр насилия, или же учреждения были закрыты из-за страха повреждений или грабежа.

В Барселонской ассоциации рестораторов говорят, что в районах, где происходили столкновения, торговля упала приблизительно на 60%. Примерно в 70 ресторанах также были разрушены открытые террасы – участники беспорядков жгли стулья и зонтики на своих баррикадах, нанеся ущерб имуществу на сумму около 2 миллионов евро.

Серьезно пострадала от беспорядков Passeig de Gràcia, престижная торговая улица, где около 60% продаж приходится на туристов. Там продажи упали на 30%.

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Убытки понесли и Airbnb и другие платформы по краткосрочной аренде квартир. По данным AirDNA, которая анализирует рынок краткосрочной аренды, количество бронирований в течение недели протестов снизилось на тысячу по сравнению с прошлым годом - от 12 515 до 11 537.

Туризм составляет 15% ВВП Барселоны, а оборот гостиничного бизнеса – около 1,6 млрд евро. В индустрии туризма занято около 100 тысяч работников.