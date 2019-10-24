Прем’єр Британії хоче дострокові вибори 12 грудня

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон готовий дати депутатам більше часу для обговорення угоди про Brexit, але тільки якщо вони погодяться на дострокові вибори 12 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Джонсон сказав, що очікує, що ЄС погодиться на відтермінування дати Brexit, проте, за його словами, він цього не хотів би.

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Він закликав лейбористів підтримати проведення виборів під час голосування у парламенті, яке він планує провести на наступному тижні.

Очікується, що ЄС винесе свій вердикт про відтермінування дати виходу Британії з ЄС у п'ятницю.

Якщо ЄС дозволить відкласти Brexit до кінця листопада, Джонсон знову спробує провести угоду через парламент, пише BBC.

Якщо ж Брюссель погодиться на довге відтермінування до кінця січня, Джонсон проведе голосування у Палаті громад щодо проведення виборів 12 грудня.

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"Ми будемо щоденно проводити кампанію за звільнення народу цієї країни від підпорядкування парламенту, користь від якого вичерпана", - сказав Джонсон, відповідаючи на запитання про те, що він буде робити, якщо лейбористи відмовляться підтримати проведення виборів.

Вихід Британії має відбутися 31 жовтня, але ЄС ще належить вирішити, як відповісти на запит прем'єр-міністра Бориса Джонсона про відстрочку, щоб уникнути сценарію без угоди.

Нагадаємо, Палата громад британського парламенту попередньо схвалили угоду про Brexit, але згодом відмовилася затвердити прискорений графік розгляду угоди, запропонований урядом.

Напередодні перед голосуванням Джонсон обіцяв у разі поразки відкликати угоду і запропонувати дострокові вибори.