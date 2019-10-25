Посли ЄС не домовились про тривалість відтермінування Brexit

Посли Євросоюзу на засіданні в Брюсселі не змогли домовитись про тривалість відтермінування Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у п’ятницю повідомила речниця Європейської комісії Міна Андреєва.

Відповідаючи на запитання журналістів, Андреєва повідомила, що зустріч, на якій посли обговорювали відстрочку Brexit, завершилась, проте остаточне рішення буде ухвалене у найближчі дні.

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"Я можу сказати, що посли 27 країн в принципі погодили відтермінування і продовжать працювати у найближчі дні. Є намір ухвалити це рішення за письмовою процедурою", - сказала вона.

Головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє після зустрічі сказав, що посли не ухвалили рішення про тривалість відстрочки і не зроблять цього до наступного тижня через теперішні дебати у Британії щодо проведення дострокових виборів, пише The Guardian. "Немає рішення", - сказав Барньє.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що ЄС може перенести ухвалення рішення щодо нової дати Brexit на початок наступного тижня, щоб зрозуміти, чи готовий парламент Британії піти на дострокові вибори.

Як відомо, британські депутати загальмували розгляд угоди про Brexit, у зв’язку з чим прем'єр Джонсон в четвер закликав Палату громад проголосувати за проведення дострокових виборів 12 грудня. Палата розгляне це питання у понеділок.

Більшість країн Євросоюзу виступають за надання тримісячної відстрочки для Британії з можливістю покинути блок раніше, якщо угода про Brexit буде схвалена у парламенті. Франція виступає за коротший термін перенесення Brexit.

Через понад три роки, відколи британці проголосували за вихід з Євросоюзу, доля Brexit залишається невизначеною. Наразі датою Brexit є 31 жовтня.