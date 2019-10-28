Brexit: парламент Британії проведе голосування за дострокові вибори

Палата громад парламенту Великої Британії в понеділок буде голосувати за пропозицію прем'єр-міністра Бориса Джонсона провести дострокові вибори 12 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Джонсон минулого тижня сказав, що якщо пропозиція буде схвалена, його законопроєкт про Brexit відновить проходження через парламент, поки він не буде розпущений 6 листопада.

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Відповідно до закону, оголошення виборів повинні підтримати дві третини депутатів - 434.

Згідно з прогнозами, прем'єр-міністр може не отримати підтримки, яка йому потрібна для проведення виборів в обрану ним дату.

Лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін сказав, що його депутати не готові підтримати вибори до тих пір, поки не буде виключений ризик Brexit без угоди.

Шотландська національна партія заявила, що заблокує спробу виборів. Разом з Ліберальними демократами партія наполягає на виборах 9 грудня - за умови, що ЄС надасть продовження терміну дії Brexit до 31 січня.

Вони запропонували законопроєкт, який би вніс зміни в закон, що встановлює терміни проведення виборів. Це рішення вимагатиме простої більшості голосів депутатів.

Тим часом посли 27 країн ЄС зустрінуться сьогодні в Брюсселі, щоб обговорити дату продовження терміну Brexit.

Минулого тижня вони погодилися відкласти Brexit і, як очікується, ухвалять рішення про нову дату, з можливістю для Британії вийти раніше, якщо і коли угоду буде ратифіковано.

Проєкт тексту угоди для послів включає кілька можливих дат Brexit: 30 листопада, 31 грудня або 31 січня.

Також буде зобов'язання про те, що угода про вихід Британії з ЄС не може бути переглянута в майбутньому.

Британія повинна вийти з ЄС в четвер, але посли працюють над альтернативною датою, щоб уникнути "жорсткого" Brexit.

Нагадаємо, Палата громад британського парламенту попередньо схвалили угоду про Brexit, але згодом відмовилася затвердити прискорений графік розгляду угоди, запропонований урядом.

Напередодні перед голосуванням Джонсон обіцяв у разі поразки відкликати угоду і запропонувати дострокові вибори.