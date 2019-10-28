Кремль похвалив Трампа за ліквідацію лідера ІДІЛ, "якщо це правда"
У Кремлі заявили, що можна говорити про серйозний внесок глави США Дональда Трампа у боротьбу з міжнародним тероризмом, якщо інформація про ліквідацію американцями лідера ІДІЛ підтвердиться.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС, про це у понеділок журналістам сказав речник президента РФ Дмитрій Пєсков.
Пєсков сказав, що військові РФ бачили у зоні проведення операції американські військові літаки і безпілотники, "які могли там працювати".
За його словами, "якщо дійсно ця інформація про ліквідацію аль-Багдаді підтверджується, то в цілому можна говорити про серйозний внесок президента Сполучених Штатів Америки в боротьбу з міжнародним тероризмом".
"Сама по собі новина (про ліквідацію аль-Багдаді) не може викликати негативну реакцію російської влади", - сказав він.
Нагадаємо, 27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив загибель лідера терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді.
Трамп подякував Росії, Туреччині, Сирії, Іраку та сирійським курдам за допомогу в місії. За його словами, сирійські курди надали США корисну інформацію.
За даними ЗМІ, вистежити терористичного ватажка допоміг один з його головних помічників.
Зокрема, на допиті він розповів, що аль-Багдаді іноді проводив стратегічні переговори зі своїми командирами в мікроавтобусах з овочами, які постійно рухалися, щоб уникнути виявлення. Це дало змогу спецслужбам скласти цілісну картину про пересування аль-Багдаді та місця, які він використовував для укриття.