США, ймовірно, вбили лідера "Ісламської держави" аль-Багдаді

Лідер терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді, як вважають, був убитий в ході рейду, проведеного американськими військовими на північному заході Сирії в суботу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на два джерела повідомляє телеканал CNN.

Остаточне підтвердження смерті не оголошується, поки не проведені аналізи ДНК і біометричне тестування, сказали джерела.

Представник міністерства оборони заявив, що Багдаді підірвав жилет смертника під час операції.

Рейд був проведений групою спецназу, повідомило CNN джерело, знайоме з операцією. Встановити місцеперебування аль-Багдаді допомогло ЦРУ.

Першим про ліквідацію аль-Багдаді повідомило видання Newsweek, пізніше інформацію із посиланням на джерела також поширили Reuters і ВВС.

Президент США Дональд Трамп кілька годин написав в Twitter: "Щось дуже велике тільки що сталося!".

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

Трамп планує зробити важливу заяву в неділю, повідомив заступник прес-секретаря Білого дому Хоган Гідлі. Чиновник адміністрації каже, що заява стосується зовнішньої політики.

Багдаді переховувався останні п'ять років. У квітні було опубліковано відео, на якому зображена людина, зовнішньо схожа на лідера ІДІЛ. Вперше Багдаді побачили у липні 2014 року, коли він виступав у Великій мечеті в Мосулі.

У лютому 2018 року кілька американських чиновників заявили, що Багдаді був поранений в результаті авіаудару в травні 2017 року і йому довелося відмовитися від контролю над терористичною групою на термін до п'яти місяців через його поранення.

Багдаді став лідером ІДІЛ в 2010 році. У 2013 році ІДІЛ оголосила про поглинання підтримуваного Аль-Каїдою угруповання бойовиків в Сирії, а Багдаді заявив, що його група тепер буде відома як "Ісламська держава в Іраку і Леванте".

Нагадаємо, на початку липня 2018 року в ІДІЛ заявили

США, ймовірно, вбили лідера ІДІЛ аль-Багдаді – ЗМІ