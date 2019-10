США, ймовірно, вбили лідера "Ісламської держави" аль-Багдаді

Лідер терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді, як вважають, був убитий в ході рейду, проведеного американськими військовими на північному заході Сирії в суботу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на два джерела повідомляє телеканал CNN.

Остаточне підтвердження смерті не оголошується, поки не проведені аналізи ДНК і біометричне тестування, сказали джерела.

Представник міністерства оборони заявив, що Багдаді підірвав жилет смертника під час операції.

Рейд був проведений групою спецназу, повідомило CNN джерело, знайоме з операцією. Встановити місцеперебування аль-Багдаді допомогло ЦРУ.

Першим про ліквідацію аль-Багдаді повідомило видання Newsweek, пізніше інформацію із посиланням на джерела також поширили Reuters і ВВС.

Президент США Дональд Трамп кілька годин написав в Twitter: "Щось дуже велике тільки що сталося!".

Something very big has just happened!