Кремль похвалил Трампа за ликвидацию лидера ИГИЛ, "если это правда"

В Кремле заявили, что можно говорить о серьезном вкладе главы США Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом, если информация о ликвидации американцами лидера ИГИЛ подтвердится.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС, об этом в понедельник журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сказал, что военные РФ видели в зоне проведения операции американские военные самолеты и беспилотники, "которые могли там работать".

По его словам, "если действительно информация о ликвидации аль-Багдади подтверждается, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента Соединенных Штатов Америки в борьбу с международным терроризмом".

"Сама по себе новость (о ликвидации аль-Багдади) не может вызвать негативную реакцию российских властей", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

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Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию, Ирак и сирийских курдов за помощь в миссии. По его словам, сирийские курды предоставили полезную информацию США.

По данным СМИ, выследить террористического главаря помог один из его главных помощников.

В частности, на допросе он рассказал, что аль-Багдади иногда проводил стратегические переговоры со своими командирами в микроавтобусах с овощами, которые постоянно двигались, чтобы избежать обнаружения. Это позволило спецслужбам составить целостную картину о передвижении аль-Багдади и местах, которые он использовал для укрытия.