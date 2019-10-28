Вистежити лідера ІДІЛ в Сирії допоміг один із його помічників - ЗМІ

Один з головних помічників лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді дав інформацію іракській розвідці, яка допомогла його вистежити.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на інформацію співробітників служби безпеки Іраку.

В ході тривалого полювання на аль-Багдаді іракські розвідувальні групи домоглися прориву в лютому 2018 року, після того, як один з головних помічників лідера "Ісламської держави" Ісмаїл аль-Етаві дав їм інформацію про те, як аль-Багдаді вдавалося ховатися протягом стількох років.

Аль-Етаві був заарештований турецькою владою і переданий іракцям. На допиті він розповів, що аль-Багдаді іноді проводив стратегічні переговори зі своїми командирами в мікроавтобусах з овочами, які постійно рухалися, щоб уникнути виявлення.

"Етаві надав цінну інформацію, яка допомогла іракській групі агентств із забезпечення безпеки доповнити відсутні фрагменти і скласти головоломку про пересування Багдаді і місця, які він зазвичай використовував для укриття", - сказав один зі співробітників служби безпеки Іраку.

"Етаві розповів нам подробиці про п'ятьох осіб, включаючи його, які зустрічалися з Багдаді в Сирії і в різних місцях, які вони використовували", - додав він.

Ще один поворотний момент настав на початку цього року в ході спільної операції, під час якої американські, турецькі та іракські агенти розвідки захопили високопоставлених лідерів ІДІЛ, в тому числі чотирьох іракців і одного сирійця.

"Вони вказали нам всі місця, де вони зустрічалися з Багдаді в Сирії, і ми вирішили координувати свої дії з ЦРУ, щоб розмістити більше інформаторів в цих районах", - сказав один з іракських чиновників.

"У середині 2019 роки нам вдалося визначити провінцію Ідліб як місце, де Багдаді переїжджав з села в село разом зі своєю сім'єю і трьома близькими помічниками", - сказав чиновник.

Після цього інформатори в Сирії помітили іракця в картатому головному уборі на ринку Ідліба і впізнали його за фото, сказав чиновник. Це був Етаві, і вони пішли за ним до будинку, де зупинився Багдаді.

"Ми передали деталі в ЦРУ, і вони використовували супутник і безпілотники, щоб спостерігати за місцезнаходженням протягом останніх п'яти місяців", - сказав чиновник.

Два дні тому Багдаді вперше покинув це місце зі своєю сім'єю, відправившись на мікроавтобусі в сусіднє село. Після цього було прийнято рішення про його ліквідацію.