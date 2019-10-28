Наступний раунд тристоронніх газових консультацій має пройти у листопаді – Шефчович

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович запропонував провести наступний раунд тристоронніх газових консультацій якомога швидше.

Про це він сказав на брифінгу у Брюсселі після завершення четвертого раунду переговорів, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, за результатами зустрічі є краще розуміння, як досягти прогресу і що потрібно зробити.

"Я на 100% переконаний, що є можливість для збалансованого рішення для всіх сторін" - сказав Шефчович.

Він повідомив, що сторони погодилися максимально інтенсифікувати контакти на двосторонньому рівні між компаніями і міністерствами та адміністраціями.

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"Я запропонував можливість, яку схвально зустріли і українська і російська сторона, відповідних експертних зустрічей з технічних питань. Я також запропонував можливість наступного раунду тристоронніх консультацій на рівні міністрів" - заявив віцепрезидент Єврокомісії.

За його словами, найближчим часом буде визначена конкретна дата такої зустрічі і вона має відбутися якомога швидше у листопаді.

Водночас Шефчович наголосив, що ця зустріч має бути ретельно підготовлена і мати високі шанси на успіх