В Єврокомісії розчаровані результатом тристоронніх переговорів щодо газу

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович висловив розчарування четвертим раундом тристоронніх консультацій щодо газу, які відбулися на політичному рівні у понеділок.

Про це він сказав на брифінгу у Брюсселі після завершення переговорів, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шефчовича, він на всіх зустрічах з приводу поставок газу нагадує партнерам, що час спливає.

"Тому я закликав кожного за столом переговорів бути якомога конструктивнішими. На жаль, я маю сказати, що розчарований сьогоднішнім результатом, кажу про це відкрито" - заявив він.

За його словами, метою переговорів було прийти до загального розуміння ключових принципів майбутнього транзиту російського газу через Україну до ЄС, що транзит буде здійснюватися на основі європейського права.

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Щодо тривалості контракту, обсягів та тарифів домовленості досягти не вдалося.

"Параметри, які я представив, були прийнятні для українських партнерів. На жаль, після тривалих дискусій і взаємних пояснень російська сторона виявилася неготовою зробити те ж саме" - заявив Шефчович.

Разом з тим він висловив сподівання, що на майбутніх зустрічах вдасться прийти до конструктиву.

"Я розчарований, але це точно не привід здаватися" - сказав Шефчович.

Нагадаємо, під час останнього раунду тристоронніх переговорів щодо газу у вересні Україна, РФ та ЄС погодили в принципі, що майбутній контракт базуватиметься на законах і правилах ЄС.