Следующий раунд трехсторонних газовых консультаций должен пройти в ноябре – Шефчович

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович предложил провести следующий раунд трехсторонних газовых консультаций как можно скорее.

Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе после завершения четвертого раунда переговоров, сообщает "Европейская правда".

По его словам, по результатам встречи есть лучшее понимание, как достичь прогресса и что нужно сделать.

"Я на 100% убежден, что есть возможности для сбалансированного решения для всех сторон", - сказал Шефчович.

Он сообщил, что стороны согласились максимально интенсифицировать контакты на двустороннем уровне между компаниями и министерствами и администрациями.

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"Я предложил возможность, которую одобрительно встретили и украинская и российская сторона, в соответствующих экспертных встреч по техническим вопросам. Я также предложил возможность следующего раунда трехсторонних консультаций на уровне министров", - заявил вицепрезидент Еврокомиссии.

По его словам, в ближайшее время будет определена конкретная дата такой встречи и она должна состояться как можно скорее в ноябре.

В то же время Шефчович подчеркнул, что эта встреча должна быть тщательно подготовлена и иметь высокие шансы на успех