Молдова оголосила олігарха-втікача Плахотнюка в міжнародний розшук

Антикорупційна прокуратура Молдови оголосила в міжнародний розшук колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка, який зараз перебуває за кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що,оскільки Плахотнюк не з'явився на допит в прокуратуру, його оголосили в розшук і заочно заарештували.

Прокуратура нагадує, що Плахотнюк проходить у двох кримінальних справ за фактом відмивання грошей в особливо великих розмірах.

За даними слідства, в 2013-2015 роках Плахотнюк створив злочинну схему для відмивання грошей. Він відкрив компанії через підставних осіб, через які відмив близько $18 млн і 3,5 млн євро.

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Раніше Антикорупційна прокуратура викликала Плахотнюка на допит, проте той не з'явився.

Екслідер Демократичної партії Молдови, олігарх Володимир Плахотнюк втік з країни у червні після загострення політичної кризи, яка завершилась зміною влади.

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