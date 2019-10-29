Молдова объявила беглого олигарха Плахотнюка в международный розыск

Антикоррупционная прокуратура Молдовы объявила в международный розыск бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка, который сейчас находится за границей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что,поскольку Плахотнюк не явился на допрос в прокуратуру, его объявили в розыск и заочно арестовали.

Прокуратура напоминает, что Плахотнюк проходит в двух уголовных дел по факту отмывания денег в особо крупных размерах.

По данным следствия, в 2013-2015 годах Плахотнюк создал преступную схему для отмывания денег. Он открыл компании через подставных лиц, через которые отмыл около $18 млн и 3,5 млн евро.

Ранее Антикоррупционная прокуратура вызвала Плахотнюка на допрос, однако тот не появился.

Экслидер Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк сбежал из страны в июне после обострения политического кризиса, который завершился сменой власти.

Подробнее о кризисе в Молдове читайте в статье "Конец двоевластия в Молдове: кто заставил уйти в отставку правительство всесильного олигарха".