У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка

Суд у Кишиневі видав мандат на попередній арешт на 30 діб колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка, який зараз перебуває за кордоном.

Як пише "Європейська правда", про це молдовському виданню NewsMaker повідомив глава Антикорупційної прокуратури Віорел Морарь.

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Антикорупційна прокуратура Молдови розслідує справу, у якій Плахотнюк фігурує як підозрюваний у відмиванні грошей в особливо великих розмірах.

За даними слідства, в 2013-2015 роках Плахотнюк створив злочинну схему для відмивання грошей. Він відкрив компанії через підставних осіб, через які відмив близько $18 млн і 3,5 млн євро.

Раніше Антикорупційна прокуратура викликала Плахотнюка на допит, проте той не з'явився.

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Рішення суду можна оскаржити протягом трьох днів в Апеляційній палаті. Не виключено, що Плахотнюка невдовзі оголосять у міжнародний розшук.

Екслідер Демократичної партії Молдови, олігарх Володимир Плахотнюк втік з країни у червні після загострення політичної кризи, яка завершилась зміною влади.

Детальніше про кризу в Молдові читайте у статті "Кінець двовладдя у Молдові: хто змусив піти у відставку уряд всесильного олігарха".