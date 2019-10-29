В МЗС РФ пригрозили заходами у відповідь на висилку дипломата з Болгарії

В МЗС РФ заявили, що Москва відповість на висилку російського дипломата з Болгарії.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Александр Грушко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Зрозуміло, ми розглянемо відповідні заходи, як це прийнято в дипломатичній практиці", - сказав він.

Раніше керівництво Болгарії оголосило персоною нон грата російського дипломата, щодо якого прокуратура завела справу за звинуваченням у шпигунстві.

У понеділок прокуратура Болгарії інформувала про порушення кримінальної справи щодо російського дипломата, якого запідозрили в шпигунстві. Разом з тим справа була припинена, оскільки особа має дипломатичний імунітет.

Читайте також Звинувачений у шпигунстві російський дипломат залишив Болгарію

На зустрічі, яка з цього приводу 25 жовтня відбулася в МЗС Болгарії, болгарська сторона висловила побажання, щоб співробітник посольства був відкликаний до кінця дня понеділка.