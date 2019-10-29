В МИД РФ пригрозили ответными мерами на высылку дипломата из Болгарии

В МИД РФ заявили, что Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Разумеется, мы рассмотрим соответствующие меры, как это принято в дипломатической практике", - сказал он.

Ранее руководство Болгарии объявило персоной нон грата российского дипломата, в отношении которого прокуратура завела дело по обвинению в шпионаже.

В понедельник прокуратура Болгарии информировала о возбуждении уголовного дела в отношении российского дипломата, которого заподозрили в шпионаже. Вместе с тем дело было прекращено, поскольку лицо имеет дипломатический иммунитет.

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На встрече, которая по этому поводу 25 октября состоялась в МИД Болгарии, болгарская сторона выразила пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван до конца дня понедельника.