Скандал у Болгарії: дипломата посольства РФ звинуватили у шпигунстві

Спеціальна прокуратура Болгарії проводить досудове розслідування стосовно російського дипломата, підозрюваного у розвідувальній діяльності на території країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агенцію БГНЕС.

Прокуратура встановила, що починаючи з середини вересня минулого року російський дипломат у ранзі першого секретаря посольства у Софії збирав на території Болгарії інформацію, яка має характер державної таємниці, для передачі її в Москву.

Було встановлено, що майже рік дипломат збирав розвідувальну інформацію, проводив регулярні конспіративні зустрічі з громадянами Болгарії, в тому числі високопосадовцями, що мають доступ до державної таємниці, яка стосується Болгарії, ЄС і НАТО. За надану інформацію він пропонував матеріальну допомогу.

Відповідно до пункту 1 статті 31 Віденської конвенції про дипломатичні зносини "дипломатичний агент має імунітет від кримінальної юрисдикції приймаючої держави".

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З цієї причини, незважаючи на наявність підстав для його притягнення в якості обвинуваченого в скоєнні злочину, передбаченого ст. 1 КК Болгарії, кримінальне провадження у відношенні громадянина РФ було припинено за ознаками ч. 1 ст. 3 КПК Болгарії ("посадовець, що володіє імунітетом").

25 жовтня генеральний прокурор Сотір Цацаров офіційно повідомив міністра закордонних справ про результати розслідування і дії прокуратури.