Звинувачений у шпигунстві російський дипломат залишив Болгарію

Міністерство закордонних справ Болгарії повідомило, що звинувачений у шпигунстві російський дипломат вже залишив країну.

Про це йдеться у коментарі відомства, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Novini.

В МЗС розповіли, що після отримання інформації спеціальної прокуратури до міністерства викликали російського посла.

"Болгарська сторона попросила російські інституції відкликати їхнього співробітника до кінця дня (понеділка). За інформацією міністерства, згадана особа вже залишила територію Республіки Болгарія", - повідомили в МЗС Болгарії в понеділок.

Як повідомлялося, спеціальна прокуратура Болгарії проводить досудове розслідування стосовно російського дипломата, підозрюваного у розвідувальній діяльності на території країни.

Прокуратура встановила, що починаючи з середини вересня минулого року російський дипломат у ранзі першого секретаря посольства у Софії збирав на території Болгарії інформацію, яка має характер державної таємниці, для передачі її в Москву.