У Палату представників США внесли резолюцію щодо наступних кроків у справі імпічменту

Демократи в Палаті представників США опублікували резолюцію, в якій визначають наступні кроки в розслідуванні щодо можливого імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Згідно з цією пропозицією, Комітет з питань розвідки уповноважується проводити публічні слухання щодо розслідування. Поки що слухання проходили за закритими дверима.

Комітет та інші комісії, що розслідують справу Трампа, направлять свої висновки до Комітету з питань судової влади Палати представників, який також може провести слухання, перш ніж приймати рішення щодо подання будь-яких статей про імпічмент.

Заява визначає більш публічну фазу розслідування та передає головну роль у слуханнях голові комітету з питань розвідки Адаму Шифу.

Республіканцям буде дозволено викликати свідків та представляти матеріали на перевірку Комітету з розвідки. Але Комітет з демократичною більшістю матиме остаточне слово щодо того, чи будуть видані ці повістки для свідків.

Палата представників, контрольована демократами, проголосує за резолюцію у четвер.

Білий дім опублікував офіційну заяву, в якій назвав запропоновану резолюцію "продовженням нелегітимного шахрайства".

"Резолюція, висунута спікером Пелосі, підтверджує, що імпічмент, ініційований демократами в Палаті представників, був нелегітимним шахрайством з самого початку, оскільки було відсутнє необхідне підтвердження шляхом голосування в Палаті", - йдеться у заяві.

За словами адміністрації Трампа, "Білий дім в принципі позбавлений можливості участі" до тих пір, поки Шифф не підготує "упереджену доповідь". Однак і після цього роль виконавчої гілки влади залишається неясною, оскільки вона ніяк не прописана.

Нагадаємо, минулого тижня свідчення давав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, який розповів, як він дізнався про підштовхування Трампом президента Зеленського до розслідування його політичного опонента Байдена перед резонансною телефонною розмовою обох президентів 25 липня.

Читайте повний текст свідчень: "Як президент Трамп шантажував Зеленського. Свідчення посла США Вільяма Тейлора".