"Я каменя на камені не залишу": Тейлор розказав про тиск США на Зеленського

Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор розповів, як він дізнався про підштовхування Трампом президента Зеленського до розслідування його політичного опонента Байдена перед резонансною телефонною розмовою обох президентів 25 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у вступній промові посла Тейлора під час закритих слухань у Палаті представників США.

Тейлор розповів, що Курт Волкер та Гордон Сондланд, які входили до неофіційного каналу здійснення політики США щодо України, хотіли, аби Зеленський дав чітко зрозуміти Трампу, що він допоможе із розслідуванням.

"Посол Волкер сказав, що найважливішим для Зеленського буде сказати, що він допоможе розслідуванню, а також вирішить персональні кадрові питання, якщо такі будуть", - йдеться у тексті заяви Тейлора, опублікованій на "Європейській правді".

"20 липня я говорив телефоном з послом Сондландом у той час, як він їхав потягом з Парижа до Лондона. Сондланд сказав мені, що він рекомендував президенту Зеленському вжити фразу "я каменя на камені не залишу", коли він обговорюватиме розслідування із президентом Трампом", - додав Вільям Тейлор.

Він зазначив, що того ж дня спілкувався з уже колишнім секретарем РНБО України Олександром Данилюком, який сказав, що президент Зеленський не хоче бути використаним як пішак в американській передвиборчій кампанії.

Тейлор каже, що тоді він зрозумів, що неофіційний канал спілкування використовувався для того, аби підштовхнути українців до реалізації власних політичних інтересів Дональда Трампа – початку розслідування щодо сина його політичного конкурента Джо Байдена.

Читайте повний текст свідчень: "Як президент Трамп шантажував Зеленського. Свідчення посла США Вільяма Тейлора".