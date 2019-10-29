"Хай самі розберуться": українські посадовці не свідчитимуть у справі імпічменту Трампа

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що представники української влади не мають наміру за власною ініціативою давати свідчення в Конгресі США у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", про це Пристайко сказав журналістам у Маріуполі у вівторок.

"Ми могли б розповісти, якщо нас просять. Ми не маємо до цього стосунку. Нехай вони самі розберуться - ми не будемо туди їздити, не будемо коментувати", - зазначив Пристайко, коментуючи можливість надання свідчень українськими політиками у справі про імпічмент президента США.

Пристайко також запевнив, що комунікація з американською стороною відбувається у штатному режимі.

Як відомо, демократи у Конгресі США розслідують прямі прохання Трампа до українських чиновників розпочати розслідування стосовно його політичного суперника Джо Байдена та його родини.

Нагадаємо, минулого тижня свідчення давав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, який розповів, як він дізнався про підштовхування Трампом президента Зеленського до розслідування його політичного опонента Байдена перед резонансною телефонною розмовою обох президентів 25 липня.

Читайте повний текст свідчень: "Як президент Трамп шантажував Зеленського. Свідчення посла США Вільяма Тейлора".