В Палату представителей США внесли резолюцию о следующих шагах в деле импичмента

Демократы в Палате представителей США опубликовали резолюцию, в которой определяют следующие шаги в расследовании относительно возможного импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно этому предложению, Комитет по вопросам разведки уполномочивается проводить публичные слушания по расследованию. Пока слушания проходили за закрытыми дверями.

Комитет и другие комиссии, расследующие дело Трампа, направят свои выводы в Комитет по вопросам судебной власти Палаты представителей, который также может провести слушания, прежде чем принимать решение о представлении каких-либо статей об импичменте.

Заявление определяет более публичную фазу расследования и передает главную роль в слушаниях председателю комитета по вопросам разведки Адаму Шиффу.

Республиканцам будет разрешено вызывать свидетелей и представлять материалы на проверку Комитета по разведке. Но Комитет с демократическим большинством будет иметь окончательное слово относительно того, будут ли выданы эти повестки для свидетелей.

Палата представителей, контролируемая демократами, проголосует за резолюцию в четверг.

Белый дом опубликовал официальное заявление, в котором назвал предложенную резолюцию "продолжением нелегитимного мошенничества".

"Резолюция, выдвинутая спикером Пелоси, подтверждает, что импичмент, инициированный демократами в Палате представителей, был нелегитимным мошенничеством с самого начала, поскольку отсутствовало необходимое подтверждение путем голосования в Палате", - говорится в заявлении.

По словам администрации Трампа, "Белый дом в принципе лишен возможности участия" до тех пор, пока Шифф не подготовит "предвзятый доклад". Однако и после этого роль исполнительной ветви власти остается неясной, поскольку она никак не прописана.