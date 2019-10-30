Посольства Ізраїлю по всьому світу припинили роботу

Посольства і консульства Ізраїлю по всьому світу припинили роботу у середу на тлі затяжного конфлікту дипломатів та військових аташе з Міністерством фінансів країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У зв'язку з рішенням Міністерства фінансів порушити угоди, які були схвалені генеральним директором Міністерства фінансів і підписані 21 липня 2019 року, та ввести в дію односторонні процедури для представників за кордоном, які змінюють практику, що діяла протягом десятиліть, Міністерство закордонних справ змушене закрити всі ізраїльські дипломатичні місії за кордоном", - йдеться у повідомленні МЗС Ізраїлю, розміщеному на його сайті.

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Відповідно до рішення, консульські послуги не надаватимуться, а в’їзд та виїзд до дипломатичних місій країни буде закрито. Аналогічне повідомлення поширило посольство Ізраїлю України у Facebook.

У заяві відзначається, що представники Ізраїлю за кордоном прагнуть щоденно сприяти міжнародному становищу та міці країни. Проте, заявляє відомство, "Міністерство фінансів перешкоджає необхідним інструментам держави Ізраїль, і, на жаль, не залишає нам іншого варіанту, крім закриття всіх дипломатичних місій".

"Сподіваємось, що питання скоро буде вирішено", - додається у повідомленні.

Як пише Times of Israel, дії МЗС Ізраїлю підтримують також Міністерство оборони і профспілка Гістадрут. Дипломати і військові аташе оголосили страйк через тривалу суперечку з Мінфіном стосовно виплат ізраїльським представникам країни за кордоном, які призначені для покриття широкого спектра витрат: від проведення заходів у резиденції посла до транспортних витрат.

Казначейство наполягає на тому, щоб змінити спосіб відшкодування витрат і оподаткування виплат, що значно вдарить по дипломатах і аташе, які давно скаржилися на низькі зарплати.

Воно також хоче нав'язати нову систему заднім числом, що змусить посланників погасити тисячі доларів, пише видання.

Ізраїльські дипломати давно скаржилися на низькі зарплати та погані умови праці. Раз на кілька років вони застосовують трудові санкції, після яких зазвичай йде загальний страйк.

У січні 2011 року вони зірвали запланований візит в Ізраїль тодішнього президента Росії Дмитрія Медведєва. Втім, дії профспілки МЗС зазвичай приносили мало результатів.

За останні 20 років бюджети всіх міністерств збільшилися вдвічі — скорочено лише бюджет МЗС, і тепер він становить близько 367 млн доларів на рік.