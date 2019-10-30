Посольства Израиля по всему миру прекратили работу

Посольства и консульства Израиля по всему миру прекратили работу в среду на фоне затяжного конфликта дипломатов и военных атташе с Министерством финансов страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В связи с решением Министерства финансов нарушить соглашения, которые были одобрены генеральным директором Министерства финансов и подписаны 21 июля 2019 года, и ввести в действие односторонние процедуры для представителей за рубежом, меняющие практику, которая действовала на протяжении десятилетий, Министерство иностранных дел вынуждено закрыть все израильские дипломатические миссии за рубежом", - говорится в сообщении МИД Израиля, размещенном на его сайте.

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Согласно решению, консульские услуги предоставляться не будут, а въезд и выезд из дипломатических миссий страны будет закрыт. Аналогичное сообщение распространило посольство Израиля в Украине в Facebook.

В заявлении отмечается, что представители Израиля за рубежом стремятся ежедневно содействовать международному положению и мощи страны. Однако, заявляет ведомство, "Министерство финансов препятствует необходимым инструментам государства Израиль, и, к сожалению, не оставляет нам другого варианта, кроме закрытия всех дипломатических миссий".

"Надеемся, что вопрос скоро будет решен", - добавляется в сообщении.

Как пишет Times of Israel, действия МИД Израиля поддерживают также Министерство обороны и профсоюз Гистадрут. Дипломаты и военные атташе объявили забастовку из-за длительного спора с Минфином по выплатам израильским представителям страны за рубежом, которые предназначены для покрытия широкого спектра расходов, от проведения мероприятий в резиденции посла до транспортных расходов.

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Казначейство настаивает на том, чтобы изменить способ возмещения расходов и налогообложения выплат, что значительно ударит по дипломатам и ​​атташе, которые давно жаловались на низкие зарплаты.

Оно также хочет навязать новую систему задним числом, что вынудит дипломатов погасить тысячи долларов, пишет издание.

Израильские дипломаты давно жалуются на низкие зарплаты и плохие условия труда. Раз в несколько лет они применяют трудовые санкции, за которыми обычно следует всеобщая забастовка.

В январе 2011 года они сорвали запланированный визит в Израиль тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. Впрочем, действия профсоюза МИД приносили мало результатов.

За последние 20 лет бюджеты всех министерств увеличились вдвое - сократился только бюджет МИД, и теперь он составляет около 367 млн долларов в год.