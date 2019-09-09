Прем’єр Ізраїлю помилково назвав британського колегу Борисом Єльциним
Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу помилково назвав британського прем’єра іменем російського експрезидента Бориса Єльцина, який помер у 2007 році.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Нетаньягу обмовився на недільному щотижневому засіданні уряду, назвавши британського колегу Бориса Джонсона як Бориса Єльцина, колишнього президента Росії.
"Я повернувся з дуже приємного візиту в Лондон, де зустрівся з прем'єр-міністром Борисом Єльциним і міністром оборони США", - сказав Нетаньяху на початку зустрічі.
Netanyahu tells the cabinet he met UK PM Boris *Yeltsin* 🤦🏻♀️— Noa Landau נעה לנדאו (@noa_landau) September 8, 2019
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Міністри кабінету негайно відреагували, і Нетаньягу посміхнувся, а потім виправився, зазначивши, що перевіряв коллег на уважність.
Цікаво, що офіс прем'єра пізніше оприлюднив відео з засідання, де згадку про Бориса Єльцина просто вирізали.
Соцмережі відреагували на обмовку прем'єра Ізраїлю жартівливими "фотожабами".
September 8, 2019
Це не перша обмовка Нетаньягу. У березні вінзаявив у своїй передвиборчій промові, що перебував з офіційним візитом в Афганістані, переплутавши його з союзником Ізраїлю Азербайджаном.
У грудні Нетаньяху сказав, що його дружина Сара перебувала з офіційним державним візитом в Нікарагуа, коли насправді вона була в Гватемалі.