Прем’єр Ізраїлю помилково назвав британського колегу Борисом Єльциним

Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу помилково назвав британського прем’єра іменем російського експрезидента Бориса Єльцина, який помер у 2007 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Нетаньягу обмовився на недільному щотижневому засіданні уряду, назвавши британського колегу Бориса Джонсона як Бориса Єльцина, колишнього президента Росії.

"Я повернувся з дуже приємного візиту в Лондон, де зустрівся з прем'єр-міністром Борисом Єльциним і міністром оборони США", - сказав Нетаньяху на початку зустрічі.

Netanyahu tells the cabinet he met UK PM Boris *Yeltsin* 🤦🏻‍♀️

pic.twitter.com/joWFiDGV2t — Noa Landau נעה לנדאו (@noa_landau) September 8, 2019

Міністри кабінету негайно відреагували, і Нетаньягу посміхнувся, а потім виправився, зазначивши, що перевіряв коллег на уважність.

Цікаво, що офіс прем'єра пізніше оприлюднив відео з засідання, де згадку про Бориса Єльцина просто вирізали.

Соцмережі відреагували на обмовку прем'єра Ізраїлю жартівливими "фотожабами".

Це не перша обмовка Нетаньягу. У березні вінзаявив у своїй передвиборчій промові, що перебував з офіційним візитом в Афганістані, переплутавши його з союзником Ізраїлю Азербайджаном.

У грудні Нетаньяху сказав, що його дружина Сара перебувала з офіційним державним візитом в Нікарагуа, коли насправді вона була в Гватемалі.