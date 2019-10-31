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Столтенберг: Україна має впровадити всі рекомендації "Венеціанки" щодо прав меншин

Четвер, 31 жовтня 2019, 11:34

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Україну впровадити усі рекомендації Венеціанської комісії щодо прав меншин.

Як передає кореспондент "Європейської правди", про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Зеленським у Києві.

Генсек повідомив, що на зустрічі з президентом України піднімав питання прав національних меншин в Україні, яке турбує Угорщину, члена НАТО.

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"Як ви знаєте, я постійно говорю про важливість прав меншин. Всі союзники погоджуються, що Україна має повністю впровадити всі рекомендації Венеціанської комісії", - сказав Єнс Столтенберг.

"Від України залежить це рішення і впровадження цих рекомендацій", - додав він.

Генсек НАТО зазначив, що почув від української сторони про впровадження 6 з 7 рекомендацій "Венеціанки". 

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що заява послів НАТО щодо України не буде схвалена угорською стороною без урахування пропозицій щодо угорських меншин, які проживають на Закарпатті.

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