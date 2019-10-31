Столтенберг: Україна має впровадити всі рекомендації "Венеціанки" щодо прав меншин

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Україну впровадити усі рекомендації Венеціанської комісії щодо прав меншин.

Як передає кореспондент "Європейської правди", про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Зеленським у Києві.

Генсек повідомив, що на зустрічі з президентом України піднімав питання прав національних меншин в Україні, яке турбує Угорщину, члена НАТО.

"Як ви знаєте, я постійно говорю про важливість прав меншин. Всі союзники погоджуються, що Україна має повністю впровадити всі рекомендації Венеціанської комісії", - сказав Єнс Столтенберг.

"Від України залежить це рішення і впровадження цих рекомендацій", - додав він.

Генсек НАТО зазначив, що почув від української сторони про впровадження 6 з 7 рекомендацій "Венеціанки".

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що заява послів НАТО щодо України не буде схвалена угорською стороною без урахування пропозицій щодо угорських меншин, які проживають на Закарпатті.