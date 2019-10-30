Орбан назвав умову, за якою Угорщина підтримає заяву послів НАТО щодо України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що заява послів НАТО щодо України не буде схвалена угорською стороною без урахування пропозицій щодо угорських меншин, які проживають на Закарпатті.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Угорська сторона рекомендує наступне: раз ми приймаємо такий документ, схвалюємо такий документ, то, принаймні, хотілося б у цьому документі отримати гарантію з української сторони перед угорським комітетом. Хотілося б, щоб вони прийняли ці рекомендації, хотілося б ще, щоб вони і включили ці рекомендації в документ. Якщо цих критеріїв в документі немає, то ми не можемо прийняти такий документ, де порушуються права людини", - сказав Орбан.

"Що нам робити в тій ситуації, коли угорські меншини в Закарпатському регіоні страждають від дискримінації і живуть під загрозою?"- додав він.

Як повідомлялося, Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, яка мала бути ухвалена Північноатлантичною радою, що перебуває з візитом в Україні.