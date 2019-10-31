Столтенберг: Украина должна внедрить все рекомендации "Венецианки" о правах меньшинств

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину внедрить все рекомендации Венецианской комиссии относительно прав меньшинств.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Зеленским в Киеве.

Генсек сообщил, что на встрече с президентом Украины поднимал вопрос прав национальных меньшинств в Украине, который беспокоит Венгрию, члена НАТО.

"Как вы знаете, я постоянно говорю о важности прав меньшинств. Все союзники согласились, что Украина должна полностью внедрить все рекомендации Венецианской комиссии", - сказал Йенс Столтенберг.

"От Украины зависит это решение и внедрение этих рекомендаций", - добавил он.

Генсек НАТО отметил, что услышал от украинской стороны о внедрении 6 из 7 рекомендаций "Венецианки".

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что заявление послов НАТО в отношении Украины не будет одобрено венгерской стороной без учета предложений по венгерскому меньшинству, проживающему на Закарпатье.