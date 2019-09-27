Віцепрем’єр назвав ключові "червоні лінії" у відносинах з Угорщиною

Віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба розповів про "червоні лінії" України у відносинах з Угорщиною та заявив, що у президента Зеленського є готовність до діалогу з Будапештом.

Про це Кулеба розказав в інтерв'ю "Європейській правді".

"Червоні лінії" є завжди, але я б тут дивився ширше, ніж Закон про освіту. Ключова "червона лінія" полягає в тому, що українці угорського походження є громадянами України", - зазначив заступник прем’єр-міністра.

Читайте також Пристайко розповів про результати переговорів з главою МЗС Угорщини

За його словами, Угорщина має повне право підтримувати своїх етнічних співвітчизників, але Україна завжди сприйматиме їх як своїх громадян, "з усіма правами і обов'язками".

"Ми не можемо змушувати чи зобов’язувати людей вчити українську, хоча якщо вони громадяни України, то, безумовно, повинні мати можливість комунікувати державною мовою", - сказав він.

"Є також багато інших нюансів, пов’язаних і з подвійним громадянством, і зі службою у ЗСУ, тобто є багато таких речей", - додав Кулеба.

Читайте також Угорщина не перешкоджає інтеграції України в НАТО - посол

Віцепрем’єр зазначив, що у президента Зеленського є готовність до переговорів з угорцями, але й Будапешт повинен піти на поступки.

"Але однозначно, що Угорщина також має піти на поступки, і ми маємо досягти певної домовленості, щоб фундаментальні інтереси і України, і Угорщини були враховані", - відзначив Кулеба.

Детальніше читайте в інтерв'ю: "Дмитро Кулеба: Я бачу, що потрібно зробити, щоб ЄС погодився на наше членство".