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Дипломати США підштовхували Київ до розслідування справи Байдена

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 08:58

Високопоставлені американські дипломати закликали новообраного президента України провести розслідування, пов'язане з сім'єю Джо Байдена, в обмін на потенційно гучний візит до Вашингтона і зустріч з президентом Дональдом Трампом.

Це випливає з текстових повідомлень, опублікованих слідчими Палати представників після 10-годинного інтерв'ю з одним з дипломатів, Куртом Волкером, який пішов з поста спеціального представника по Україні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Волкер у повідомленні вранці 25 липня перед запланованим телефонним дзвінком між Трампом і Зеленським написав: "З чуток у Білому домі — припускаючи, що президент З переконуватиме Трампа, що проведе розслідування /"щоб докопатися до суті того, що відбулося " в 2016 році, ми визначимо дату візиту у Вашингтон."

"Телефонний дзвінок пройшов добре", - написав радник українського президента Андрій Єрмак у повідомленні Волкеру пізніше того ж дня. Єрмак запропонував кілька дат, коли Трамп і Зеленский могли б зустрітися у вересні.

Але планування застопорилося, коли радник Зеленського спробував зафіксувати дату зустрічі з Трампом, перш ніж випустити заяву про розслідування.

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Волкер і два інших дипломати - Вільям Тейлор, тимчасовий повірений у справах США в Україні, і Гордон Сондленд, посол США в Європейському Союзі - обговорили заяву Зеленського про підтримку розслідування. По мірі просування переговорів Сондланд сказав, що Трамп "дійсно хоче отримати результат", посилаючись на зобов'язання України провести розслідування.

Про підготовлену дипломатами заяву написала і The New York Times. Зазначається, що робота над текстом велася, коли Трамп вирішив призупинити військову допомогу Україні.

Після розмови з Трампом, Сондланд вислав своїм співрозмовникам текстове повідомлення про те, що рівноцінного обміну (тобто надання військової допомоги в обмін на початок розслідування щодо Байдена) не буде, додавши: "Пропоную зупинити обговорення тексту".

Курт Волкер в четвер відповідав на запитання законодавців у кількох комітетах Палати представників.

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