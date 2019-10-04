Дипломаты США подталкивали Киев к расследованию дела Байдена

Высокопоставленные американские дипломаты призвали новоизбранного президента Украины провести расследование, связанное с семьей Джо Байдена, в обмен на потенциально громкий визит в Вашингтон и встреча с президентом Дональдом Трампом.

Это следует из сообщений, опубликованных следственными Палаты представителей после 10-часового интервью с одним из дипломатов, Куртом Волкером, который ушел с поста специального представителя по Украине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Волкер в сообщении утром 25 июля перед запланированным телефонным звонком между Трампом и Зеленским написал: "По слухам в Белом доме, предполагая, что президент будет убеждать Трампа, что проведет расследование /"чтобы докопаться до сути того, что произошло" в 2016 году, мы определим дату визита в Вашингтон".

"Телефонный звонок прошел хорошо", - написал советник украинского президента Андрей Ермак в сообщении Волкеру позже того же дня. Ермак предложил несколько дат, когда Трамп и Зеленский могли бы встретиться в сентябре.

Но планирование застопорилось, когда советник Зеленского попытался зафиксировать дату встречи с Трампом, прежде чем выпустить заявление о расследовании.

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Волкер и два других дипломата - Уильям Тейлор, временный поверенный в делах США в Украине, и Гордон Сондленд, посол США в Европейском Союзе - обсудили заявление Зеленского про поддержку расследования. По мере продвижения переговоров Сондланд сказал, что Трамп "действительно хочет получить результат", ссылаясь на обязательство Украины провести расследование.

О подготовленном дипломатами заявлении написала и The New York Times. Отмечается, что работа над текстом велась, когда Трамп решил приостановить военную помощь Украине.

После разговора с Трампом, Сондланд выслал своим собеседникам текстовое сообщение о том, что равноценного обмена (то есть предоставление военной помощи в обмен на начало расследования относительно Байдена) не будет, добавив: "Предлагаю остановить обсуждение текста".

Курт Волкер в четверг отвечал на вопросы законодателей в нескольких комитетах Палаты представителей.