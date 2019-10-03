Трамп підтвердив, що хотів би розслідування Україною дій Байдена

Президент США Дональд Трамп публічно закликав Китай і Україну провести розслідування діяльності Джо і Хантера Байденів.

Про це він заявив на спеціальній пресконференції на подвір’ї Білого дому у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

"Китай повинен почати розслідування щодо Байденів" – заявив Трамп.

"Те, що сталося в Китаї, майже так само погано, як і те, що сталося з Україною", - додав він.

Коли його запитали, чи просив він Китай розглянути справу Байдена, Трамп відповів: "Я цього не робив".

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До четверга Трамп не закликав до розслідування цього питання.

Незважаючи на звинувачення Трампа, не виявлено жодних доказів корупції з боку колишнього віцепрезидента або його сина.

Трамп заявив у четвер, що він як і раніше хоче, щоб Україна провела "серйозне розслідування" щодо Джо і Хантера Байдена.

"Я думаю, що якщо б вони були чесні в цьому, вони почали б серйозне розслідування щодо Байденів", - сказав він, додавши: "Вони повинні розслідувати дії Байденів".

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не проводитиме жодних розслідувань за наказом інших країн.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

З тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.