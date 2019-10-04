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Глава посольства США назвав "божевільною" відмову Трампа від допомоги Україні

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Глава посольства США назвав "божевільною" відмову Трампа від допомоги Україні

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 09:30

Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважав "божевільним" рішення про затримку військової допомоги для країни.

Це випливає з текстових повідомлень, опублікованих слідчими Палати представників після інтерв'ю з дипломатом Куртом Волкером, який пішов з поста спеціального представника з питань України, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Волкер напередодні відповідав на запитання законодавців у кількох комітетах Палати представників в рамках розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

У повідомленні від 9 вересня після новин про те, що адміністрація Трампа затримає військову допомогу для Києва, Тейлор обговорив важливість повідомлення, яке Вашингтон надсилає до Києва.

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"Затримкою ми вже похитнули їхню віру в нас", - сказав Тейлор у текстовому повідомленні Гордону Сондленду, американському послу в Європейському Союзі.

"Я вважаю, що божевільно утримувати безпекову допомогу за допомогу в політичній кампанії", - сказал Тейлор в іншому повідомленні.

Сондленд відповів, що вважає, що Тейлор помилився щодо намірів Трампа, сказавши, що Трамп хотів відмовитися від допомоги через занепокоєння щодо корупції в Україні.

Після розмови з Трампом Сондланд вислав своїм співрозмовникам текстове повідомлення про те, що рівноцінного обміну (тобто надання військової допомоги в обмін на початок розслідування щодо Байдена) не буде, додавши: "Пропоную зупинити обговорення тексту".

Як відомо, Трамп заморозив майже 400 мільйонів доларів американської військової допомоги Україні незадовго до того, як поговорити із Зеленським, викликавши звинувачення демократів у тому, що він зловживав зовнішньою політикою США для особистої вигоди.

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