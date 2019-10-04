Офіційно: Держдеп погодив продаж Javelin Україні на суму $39 млн

Агенція з питань співпраці у царині оборони та безпеки Державного департаменту США (Defense Security Cooperation Agency) повідомляє, що Державний департамент погодив продаж 150 ракет для ПТРК Javelin та відповідного устаткування на суму, яка не перевищує 39,2 мільйони доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Агенція з питань співпраці у царині оборони та безпеки передала необхідну сертифікацію до Конгресу США у четвер.

У заяві агенції повідомляється, що уряд України зробив запит про придбання 150 ракет для Javelin та 10 пускових установок. Погоджена угода також включає: навчальні пристрої, транспортування, допомогове устаткування, технічні дані та публікації, підготовку та ін.

"Цей пропонований продаж підтримає закордонну політику та національну безпеку США, бо покращить безпеку України. Системи Javelin допоможуть Україні розбудовати її довготермінову здатність захистити свій суверенітет та територіальну цілісність в межах вимог її національної безпеки. Україна зможе без проблем інтегрувати цю систему у свої збройні сили. Пропонований продаж цього устаткування та відповідної підтримки не змінить базового військового балансу у регіоні".

Заява також відзначає, що погодження потенційного продажу не означає, що продаж вже здійснено.

Javelin - головна протитанкова зброя армії і морської піхоти США. Вона дозволяє солдату або морському піхотинцю стріляти і швидко рухатися, оскільки ракета самокеровано прямує до цілі.