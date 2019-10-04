Держсекретар США застеріг Північну Македонію від китайських інвестицій

Держсекретар США Майк Помпео заявив в п'ятницю, що він попередив владу Північної Македонії про ризики китайських інвестицій в чутливі технології.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це Помпео сказав після зустрічі з прем'єр-міністром країни Зораном Заєвим.

Держсекретар США підкреслив, що Китай може використовувати хабарі задля отримання інфраструктурних угод на Балканах.

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Помпео також висловив упевненість, що сенат США ратифікує вступ Північної Македонії в НАТО восени. Північна Македонія розраховує стати 30-м членом Альянсу до кінця року.

Нагадаємо, у серпні США вустами колишнього радника Дональда Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона попередили Україну про небезпечність контактів із китайцями.

ЗМІ раніше повідомляли, що США намагатимуться заблокувати продаж заводу "Мотор-Січ" та передачу технологій цієї компанії китайським інвесторам.

Болтон не підтвердив і не спростував повідомлень преси, але сказав, що Україні слід зважати на можливі наслідки китайських інвестицій у чутливих секторах.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що угода про "Мотор Січ" широко сприймається американськими чиновниками як черговий крок Китаю до розширення своєї військової спроможності.