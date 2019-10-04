Госсекретарь США предостерег Северную Македонию от китайских инвестиций
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в пятницу, что он предупредил власти Северной Македонии о рисках китайских инвестиций в чувствительные технологии.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом Помпео сказал после встречи с премьер-министром страны Зораном Заевым.
Госсекретарь США подчеркнул, что Китай может использовать взятки для получения инфраструктурных сделок на Балканах.
Помпео также выразил уверенность, что Сенат США ратифицирует вступление Северной Македонии в НАТО осенью. Северная Македония рассчитывает стать 30-м членом Альянса к концу года.
Напомним, в августе США устами бывшего советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона предупредили Украину об опасности контактов с китайцами.
СМИ ранее сообщали, что США будут пытаться заблокировать продажу завода "Мотор-Сич" и передачу технологий этой компании китайским инвесторам.
Болтон не подтвердил и не опроверг сообщений прессы, но сказал, что Украине следует учитывать возможные последствия китайских инвестиций в чувствительных секторах.
Издание The Wall Street Journal сообщало, что соглашение о заводе "Мотор Сич" широко воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своей военной способности.