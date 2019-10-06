Держдеп відповів на запит Конгресу надати пов'язані з Україною документи - Помпео

Державний департамент відповів на вимогу Конгресу надати документи, пов'язані із співпрацею адміністрації США з Україною.

Про це 5 жовтня заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Він не сказав, якою саме була відповідь. Держдеп мав дедлайн до 5 жовтня для передачі документів, але Помпео натякнув, що він не дотримався його, а натомість має намір виконати запит у власному темпі.

"Ми будемо працювати над цим процесом", - сказав Помпео, колишній конгресмен, який був невпинним у проведенні розслідувань щодо нападу на американські об'єкти в Бенгазі, Лівія, що стався під час адміністрації Обами.

"Я точно пам’ятаю колись, коли я був на тій стороні, і ми шукали документи, я точно пам’ятаю, скільки часу знадобилося, щоб на ці документи натрапити. Ми реагуватимемо швидше, ніж адміністрація Обами в роки, що передували цьому Конгресу".

Лист Конгресу наголошував, що Державний департамент раніше відмовився надати затребувані документи і що розслідування щодо імпічменту має нагальний характер.

Лист законодавців відзначає, що затребувані документи будуть частиною розслідування щодо імпічменту, а їх ненадання буде сприйматись, як доказ перешкоджання правосуддю.

Як відомо, Демократична партія ініціювала початок процедури імпічменту щодо президента США після викриття інформації про те, що Трамп буцімто закликав владу України провести розслідування з метою зашкодити своєму політичному опоненту Джо Байдену. Трамп відкидає звинувачення.

Демократи у Палаті представників Конгресу США вимагають у Білого дому до 18 жовтня надати усі документи, пов'язані з розслідуванням в рамках підготовки до процедури імпічменту президента Дональда Трампа.