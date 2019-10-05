Конгрес США вимагає у Білого дому документи щодо розмови Трампа і Зеленського

Демократи у Палаті представників Конгресу США вимагають у Білого дому надати усі документи, пов'язані з розслідуванням в рамках підготовки до процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

У спільній заяві очільники комітету із закордонних справ Еліот Енгель, комітету з розвідки Адам Шифф та комітету з нагляду Елайджа Каммінгса заявили, що хочуть отримати документи, пов'язані з телефонним дзвінком між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Вони заявили, що змушені були передати повістку в суд після того, як Білий дім не представив документи, про які вони вимагали у листі 9 вересня.

"Ми глибоко шкодуємо, що президент Трамп поставив нас - і націю – у цю позицію, але його дії не залишили нам іншого вибору, крім оприлюднення цієї повістки", - йдеться у заяві.

Вони дали Білому дому час до 18 жовтня, щоб повідомити інформацію, в тому числі про те, хто ще, крім Трампа, спілкувався із Зеленським.

Юристи Білого дому вважають, що Трамп може ігнорувати вимоги законодавців до тих пір, поки підконтрольна демократам Палата представників не проведе повноцінне голосування, щоб офіційно затвердити розслідування про імпічмент.