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Вплутаного в скандал з Україною посла США в ЄС зобов'яжуть свідчити

Вівторок, 8 жовтня 2019, 18:59

Комітети Палати представників Конгресу США, які ведуть перевірку в рамках розслідування імпічменту президента Дональда Трампа, кажуть, що вони видадуть повістку для посла США в ЄС Гордона Сондленда як на його свідчення, так і на документи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

Гордону Сондленду, послові США в Європейському Союзі, в Держдепі наказали не з'являтися 8 жовтня на заплановане інтерв'ю з комітетами. Раніше Сондленд погодився свідчити без спеціальної повістки.

Як сказав голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу Адам Шифф, Держдеп приховує листування чільного свідка у скандалі з Україною. Державний секретар Майк Помпео раніше назвав залякуванням спроби опитати співробітників Держдепу.

Посол має текстові повідомлення або електронні листи на особистому пристрої, які стосуються скандалу з Україною, підкреслив Шифф.

"Ми вважаємо, що це втручання є перешкодою для розслідування імпічменту", - заявили конгресмени.

Як показали вже оприлюднені листування, Сондленд разом з колишнім спецпредставником США по Україні Куртом Волкером давав поради президенту України Володимиру Зеленському, що робити з вимогами американського президента щодо розслідування проти Джо Байдена та його сина Хантера.

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