Замешанного в скандале с Украиной посла США в ЕС обяжут дать показания

Комитеты Палаты представителей Конгресса США, которые ведут проверку в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа, говорят, что они выдадут повестку для посла США в ЕС Гордона Сондленда как на его показания, так и на документы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

Гордону Сондленду, послу США в Европейском Союзе, в Госдепе приказали не появляться 8 октября на запланированное интервью с комитетами. Ранее Сондленд согласился свидетельствовать без специальной повестки.

Как сказал председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса Адам Шифф, Госдеп скрывает переписки главного свидетеля в скандале с Украиной. Государственный секретарь Майк Помпео ранее назвал запугиванием попытки опросить сотрудников Госдепа.

Посол владеет текстовыми сообщениями или электронными письмами на личном устройстве, касающимися скандала с Украиной, подчеркнул Шифф.

"Мы считаем, что это вмешательство является препятствием для расследования импичмента", - заявили конгрессмены.

Как показали уже обнародованные переписки, Сондленд вместе с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером давал советы президенту Украины Владимиру Зеленскому, что делать с требованиями американского президента по расследованию против Джо Байдена и его сына Хантера.