Прем'єрка Данії обіцяє "масове" посилення вуличного відеоспостереження

Уряд Данії запропонує "значно більше" поліцейського спостереження у вигляді 300 нових камер безпеки, які правоохоронні органи зможуть встановити на власний розсуд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Цей крок може означати набагато більше камер, спрямованих на громадські будівлі. Згідно з чинним законодавством, публічний простір, до якого є вільний доступ, не може контролюватись камерами.

Прем'єр-міністр сказала, що хоче, щоб це змінилося, що дозволить поліції "спостерігати широко, а не лише вузько".

В цілому цей захід є серйозною зміною підходу Данії до громадського нагляду, визнала прем'єр-міністр.

"Зараз ми йдемо дуже далеко з розширенням спостереження, тому що це виявилося дуже корисним ресурсом", - сказала вона.

Додаткові пропозиції уряду передбачають жорсткіші покарання за зберігання вибухових речовин, кращий захист кордону зі Швецією та посилення розслідувань у поліції.

Поліція підозрює осіб, які приїхали зі Швеції, у здійсненні вибуху в податковому агентстві в Копенгагені в серпні.

Фредеріксен зазначила, що цьогоріч в Копенгагені сталося 13 вибухів, і що за 180 злочинів протягом перших семи місяців 2019 року було засуджено 180 членів банд.