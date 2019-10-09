Премьер Дании обещает "массовое" усиление уличного видеонаблюдения

Правительство Дании предложит "значительно больше" полицейского наблюдения в виде 300 новых камер безопасности, которые правоохранительные органы смогут установить по своему усмотрению.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Этот шаг может означать гораздо больше камер, направленных на общественные здания. Согласно действующему законодательству, публичное пространство, к которому есть свободный доступ, не может контролироваться камерами.

Премьер-министр сказала, что хочет, чтобы это изменилось, что позволит полиции "наблюдать широко, а не только узко".

В целом эта мера является серьезным изменением подхода Дании к общественному надзору, признала премьер-министр.

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"Сейчас мы идем очень далеко с расширением наблюдения, потому что это оказалось очень полезным ресурсом", - сказала она.

Дополнительные предложения правительства предусматривают более жесткие наказания за хранение взрывчатых веществ, лучшую защиту границы со Швецией и усиление расследований в полиции.

Полиция подозревает лиц, приехавших из Швеции, в совершении взрыва в налоговом агентстве в Копенгагене в августе.

Фредериксен отметила, что в этом году в Копенгагене произошло 13 взрывов, и за 180 преступлений в течение первых семи месяцев 2019 года были осуждены 180 членов банд.