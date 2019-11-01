Генсек НАТО: угорське питання не повинно заважати співпраці з Україною

Претензії Угорщини щодо українського мовного закону не повинні бути перешкодою у співпраці НАТО з Україною

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю "Європейській правді".

"Отже – так, питання прав меншин лишається, і це серйозна річ, але вона не має затуляти все інше, що ми робимо разом з Україною, і щодо чого є згода усіх 29 союзників", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що результатами засідання Комісії Україна-НАТО в Києві всі країни погодилися на спільну заяву, яка однозначно закликає Росію забрати свої війська та озброєння з Донбасу та чітко підтримує Україну тощо.

Однак, він не став уточнювати, як вдалося умовити угорців, які обіцяли заблокувати заяву.

"Я не буду розкривати деталі процесу. Головне, що у нас є чудова сильна заява з чіткою підтримкою України, і політичною, і практичною, яка однозначно засуджує дії Росії проти України", - сказав генсек.

Нагадаємо, у Будапешті заявили, що зняли своє вето із ухвалення заяви комісії Україна-НАТО, оскільки в останній момент угорські пропозиції до документа було враховано.

В ухваленій заяві міститься дві згадки, які стосуються прав угорської меншини в Україні.

Зокрема, в документі йдеться, що союзники закликають Україну повністю виконати рекомендації Венеціанської комісії щодо Закону про освіту, й Україна зобов'язалась це зробити.

Також в документі сказано, що "успіх реформ, включаючи боротьбу з корупцією, матиме вирішальне значення для створення основи для процвітаючої і мирної України, міцно вбудованої серед європейських демократій, прихильних загальним цінностям, повазі до прав людини, меншин і верховенства права".

Як повідомлялося, Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, яка мала бути ухвалена Північноатлантичною радою, що перебувала з візитом в Україні.