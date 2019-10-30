Сіярто похвалився росіянам блокадою рішення НАТО щодо України

Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, яка мала бути ухвалена Північноатлантичною радою, що перебуває з візитом в Україні.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Daily News Hungary, про це під час Євразійського форуму в Будапешті у середу заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто.

Читайте також Пристайко розповів про результати переговорів з главою МЗС Угорщини

За його словами, Угорщина подала кілька пропозицій щодо внесення змін до заяви, у яких зазначалося, що Україна повинна виконувати свої обов'язки щодо меншин відповідно до міжнародного права. Кілька пропозицій, за його словами, базувалися на принципах Ради Європи та ООН.

Утім, сказав Сіярто, оскільки ці пропозиції були відхилені, "у нас не було іншого вибору, окрім накладання вето на декларацію", - додав Сіярто.

Міністр сказав, що Угорщина "не готова жертвувати інтересами 150 тисяч етнічних угорців", які живуть на Заході України.

Сіярто додав, що "позбавлення прав меншин однієї з країн-учасниць НАТО щонайменше заслуговує згадки в такому документі". Крім того, за його словами, заява повинна містити положення про "відновлення цих прав".

Як відомо, 30-31 жовтня в Україну з візитом прибула Північноатлантична рада, до якої входять посли усіх 29 країн Альянсу.

Читайте також Кулеба про конфлікт з Угорщиною: обидві сторони мають піти на поступки

Додамо, 30 жовтня в Будапешт з візитом прибуде президент Росії Владімір Путін. У нього запланована двостороння зустріч з прем'єром Орбаном.

Крім того, цими дням в угорській столиці проходять великі двосторонні угорсько-російські консультації на найвищому рівні та Євразійський форум, під час якого міністр і повідомив новину про блокування проукраїнського рішення Альянсу.