Слушания в рамках процедуры импичмента Трампа могут начаться в этом месяце

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в пятницу, что ожидает начала публичных слушаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа в этом месяце, но настаивает на том, что крайнего срока завершения расследования нет.

Об этом она сказала в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что в ноябре будут публичные слушания", - сказала Пелоси.

Любое дело, которое делается для импичмента президента "должно быть железным."

При этом спикер отметила, что окончательной даты для завершения расследования в рамках процедуры импичмента нет.

"Я не знаю, каким будет график ... Мы еще не приняли решение о том, будет ли президент подвергнут импичменту", - добавила она.

Напомним, Палата представителей США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Против резолюции проголосовали все конгрессмены от Республиканской партии и двое демократов.