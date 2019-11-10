Трамп збирається опублікувати текст ще одного дзвінка з Зеленським

Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що планує опублікувати у вівторок стенограму ще одного телефонного дзвінка з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Вони хочуть мати стенограму іншого дзвінка, другого дзвінка, і я готовий надати її. Ми, мабуть, надамо її у вівторок", - сказав Трамп журналістам.

"У нас є ще одна стенограма, яка вийде, і це дуже важливо. Вони просять про це, і я з радістю її надам", - продовжив Трамп.

Очевидно, мова йде про телефонну розмову у квітні, коли президент США привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

Тоді колишній спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер повідомив, що Трамп пообіцяв у розмові подальшу підтримку Україні щодо відновлення територіальної цілісності. Втім, офіційно у Білому домі про перебіг розмови не повідомляли.

Трамп також сказав, що не любить випускати стенограми дзвінків із закордонними лідерами, оскільки "це поганий прецедент".

Телефонна розмова президентів Зеленського та Трампа 25 липня викликала занепокоєння у неназваного інформатора, який у підсумку подав офіційну скаргу, що призвела до початку розслідування демократів щодо імпічменту Дональда Трампа.

Зі свідчень колишніх і теперішніх американських посадовців перед конгресменами, а також слів президента Зеленського випливає, що українська сторона не давала згоди на першу публікацію телефонного дзвінка.